Путин заявил о намерении России сделать всё, чтобы восстановить отношения с ЕС

Глава государства уверен, что в этом заинтересованы народы России и стран Европы.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегацией французских политиков заявил о намерении Москвы делать всё для восстановления нормальных отношений с Европейским союзом. Он призвал их также приложить к этому усилия.

— Я очень рассчитываю на то, что вы и те люди в Европе, которые думают так же, как и вы, будут делать всё для того, чтобы восстановить нормальные отношения между Россией и ЕС, между Россией и Францией, — обратился глава государства к гостям.

По мнению Путина, в развитии двусторонних связей заинтересованы народы России и Франции, а также Европы в целом, поскольку дополняют друг друга в экономике и мировой политике. Он заверил, что Москва всячески будет стараться делать всё, от неё зависящее, чтобы выстраивать отношения с друзьями во Франции и Евросоюзе.

Ранее глава государства назвал условие снятия контрсанкций России.