Путин расширил возможности для получения отсрочки от службы в армии

Ранее студенты магистратуры не могли воспользоваться ей, если получали дважды: в школе и бакалавриате.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет получить несколько отсрочек в прохождении службы в вооружённых силах страны. Документ публикуется на официальном портале правовой информации.

Закон даёт молодым людям возможность получить образование в колледже или магистратуре без перерыва. При этом неважно, в каком возрасте они начали обучение в школе. Ранее закон "О воинской обязанности и военной службе" давал отсрочку от службы в вооружённых силах для получения высшего образования лишь один раз.

В конце прошлого года президент подписал закон о переходе на военные билеты в электронном формате.