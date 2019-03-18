Путин заявил, что авторы санкций против Крыма не понимают принципа демократии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы санкций против жителей Крыма просто не понимают принципов демократии. Он напомнил, что волеизъявление крымчан — это и есть основы демократии. Об этом лидер страны сказал на встрече с делегацией французских политиков.

— Если они пришли и проголосовали, тогда надо признать, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление. Они это сделали, и за это их тоже невозможно наказывать, — сказал российский лидер.

В связи с этим те, кто всё-таки вводит санкции, просто не понимают самого принципа демократии.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.