Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на алименты

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Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на алименты

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Соответствующие изменения вносятся в 169-ю статью Семейного кодекса Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о сохранении права на получение алиментов нетрудоспособными совершеннолетними гражданами. Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно документу, на алименты могут рассчитывать женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Плательщиком алиментов может быть в том числе бывший супруг.

Ранее право граждан предпенсионного возраста на алименты закрепила Госдума, после чего закон одобрили в Совете Федерации.

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