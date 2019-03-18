Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на алименты

Соответствующие изменения вносятся в 169-ю статью Семейного кодекса Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о сохранении права на получение алиментов нетрудоспособными совершеннолетними гражданами. Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно документу, на алименты могут рассчитывать женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Плательщиком алиментов может быть в том числе бывший супруг.

Ранее право граждан предпенсионного возраста на алименты закрепила Госдума, после чего закон одобрили в Совете Федерации.