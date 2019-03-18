Путин подписал закон о праве граждан предпенсионного возраста на алименты

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о сохранении права на получение алиментов нетрудоспособными совершеннолетними гражданами. Документ размещён на портале правовой информации.
Согласно документу, на алименты могут рассчитывать женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины, достигшие 60-летнего возраста. Плательщиком алиментов может быть в том числе бывший супруг.
Ранее право граждан предпенсионного возраста на алименты закрепила Госдума, после чего закон одобрили в Совете Федерации.
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