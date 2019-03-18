Путин потребовал своевременно обеспечить военных жильём

Президент России Владимир Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильём. Глава государства напомнил, что в предыдущие десятилетия наша страна отставала в этом вопросе.

— По постоянному жилью в целом — хотя, наверное, не на 100% ещё — мы практически завершили работу. Но что значит завершили? Долги раздали. А теперь она должна быть поставлена на плановую основу, мы ни в коем случае не должны допускать отставания, как это было в предыдущие десятилетия, — сказал президент на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Что касается жилья для военных из Крыма и Севастополя, то тут президент отметил, что этот вопрос будет изучаться отдельно.