Медведев — о воссоединении Крыма с Россией: Мы снова вместе, и это — навсегда

Жители Крыма пять лет назад сделали выбор, и регион навсегда останется частью России, несмотря на любые санкции и угрозы. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в "Фейсбуке".
— На референдуме жители полуострова приняли историческое решение — войти в состав РФ, сделав тем самым самый важный выбор. Любые экономические санкции, политическое давление, военные угрозы — бесполезны. Мы снова вместе, и это — навсегда, — подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что с 2014 года на полуострове многое изменилось к лучшему — построен великолепный Крымский мост, развиваются все сферы экономики. Однако, отметил Медведев, остаётся ещё много задач.
В частности, в ближайшие три года на развитие экономики региона будет выделено почти 310 млрд рублей. Среди приоритетных целей — создание современной инфраструктуры, строительство автодорог, развитие свободной экономической зоны и туризма.
Глава кабмина добавил, что главным считает, "чтобы люди в этом прекрасном и благодатном краю жили счастливой, обеспеченной, спокойной жизнью".
Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.
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