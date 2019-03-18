Медведев — о воссоединении Крыма с Россией: Мы снова вместе, и это — навсегда

Глава кабмина отметил, что после референдума на полуострове многое изменилось к лучшему.

Жители Крыма пять лет назад сделали выбор, и регион навсегда останется частью России, несмотря на любые санкции и угрозы. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в "Фейсбуке".

— На референдуме жители полуострова приняли историческое решение — войти в состав РФ, сделав тем самым самый важный выбор. Любые экономические санкции, политическое давление, военные угрозы — бесполезны. Мы снова вместе, и это — навсегда, — подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что с 2014 года на полуострове многое изменилось к лучшему — построен великолепный Крымский мост, развиваются все сферы экономики. Однако, отметил Медведев, остаётся ещё много задач.

В частности, в ближайшие три года на развитие экономики региона будет выделено почти 310 млрд рублей. Среди приоритетных целей — создание современной инфраструктуры, строительство автодорог, развитие свободной экономической зоны и туризма.

Глава кабмина добавил, что главным считает, "чтобы люди в этом прекрасном и благодатном краю жили счастливой, обеспеченной, спокойной жизнью".

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.