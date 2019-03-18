Помощница Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Анна Исаева отметила, что беседа проходила на бегу — к тому времени артистка уже была в больнице.

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева в ток-шоу "Прямой эфир" рассказала о последнем разговоре с исполнительницей. На это обратили внимание "Дни.ру".

— Я её спросила: "Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу: ты должна, ты обязана везде говорить то, что ты считаешь нужным. Я даю тебе на это право", — рассказала Исаева.

PR-директор уточнила, что разговор проходил вечером в понедельник — к тому моменту Началова была в больничной палате. В медучреждении с певицей находилась мама.

По словам Исаевой, когда певица попала в больницу, врачи обнадёживали близких Началовой, говорили, что вылечат исполнительницу.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась в кругу близких в возрасте 38 лет. Похороны исполнительницы состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Сегодня был опубликован первый клип, ставший отправной точкой в карьере Началовой.