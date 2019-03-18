Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать

В свою очередь для главы государства это период, когда требовалось принять различные решения

Российский лидер Владимир Путин на встрече с жителями Крымского полуострова рассказал, что для него значит период воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, это время — новая веха в истории России, которая показала всему миру, что наша страна способна себя защищать и любить.

— Это новая веха в истории России, потому что она показала нам самим и всеми миру, что Россия умеет себя саму любимую любить и защищать свои интересы. И мы отталкиваемся при этом от интересов людей, — рассказывает глава государства.

Для самого президента — это время принятия соответствующих решений.

— Хочу открыть тайну: за годы работы приходилось неоднократно думать, какое решение принять в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу нацинтересов, долгосрочных, как правило такая точка зрения побеждает, — подытожил Владимир Путин.

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей Крыма. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.