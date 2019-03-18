В Крым перебросили эскадрилью ТУ-22М3

Стратегическая авиация в Крыму стала ответным шагом на размещение американской системы ПРО в Румынии.

На авиабазе Гвардейское в Крыму были размещены дальние бомбардировщики ТУ-22М3. Об этом рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Размещение американских ПРО в Румынии стало серьёзным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, — цитирует Бондарева РИА "Новости".

Он отметил, что этот шаг позволил кардинально изменить баланс сил в Черноморском регионе.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что с 2014 года американцы размещают в Европе и конкретно в Румынии пусковые установки Mk 41, с которых можно запускать ударные ракеты "Томагавк".

А несколько дней назад пара дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 выполнила плановый полёт над акваторией Чёрного моря.