Путин призвал расширить права граждан на льготные авиабилеты

Глава государства при этом отметил, что считает ценообразование на авиаперевозки в России справедливым.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проработать вопрос о расширении категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготные авиабилеты. По его мнению, также можно увеличить число регионов, где можно купить субсидированный билет на самолёт.

— Самый реалистичный путь, если не обещать неисполнимого, то расширять количество этих регионов и, может быть, как-то расширять категорийность... Нужно подумать о расширении этих категорий постепенно, — сказал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Он также считает, что можно в целом увеличивать доходы и снижать издержки на транспортные перевозки. При этом, по мнению Путина, ценообразование на авиаперевозки пассажиров в России формируется справедливо и рыночным способом.

Ранее Лайф писал, что ФАС не зафиксировала резкого роста цен на российском рынке авиабилетов.