Трамп назвал Байдена человеком с низким IQ за оговорку об участии в выборах

Байден уже боролся за выдвижение в 2008 году, но тогда кандидатом от Демпартии стал Барак Обама.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента страны Джо Байдена "человеком с низким IQ" за оговорку по поводу возможного участия в выборах.

— У Джо Байдена на выходных отнялся язык, когда он был не в состоянии правильно произнести очень простую фразу о своём решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, ещё один человек с низким IQ! — написал американский лидер в "Твиттере".

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.

Как сообщал Лайф, влиятельный демократ Джозеф Байден случайно проговорился о своих намерениях баллотироваться в президенты США. Политик поспешил исправиться, однако зрителей было не остановить — они разразились овацией.