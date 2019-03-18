Трамп назвал Байдена человеком с низким IQ за оговорку об участии в выборах

Читайте также

Трамп назвал Байдена человеком с низким IQ за оговорку об участии в выборах

318

Фото: © Twitter/thehill

Байден уже боролся за выдвижение в 2008 году, но тогда кандидатом от Демпартии стал Барак Обама.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента страны Джо Байдена "человеком с низким IQ" за оговорку по поводу возможного участия в выборах.

У Джо Байдена на выходных отнялся язык, когда он был не в состоянии правильно произнести очень простую фразу о своём решении баллотироваться в президенты. Привыкайте, ещё один человек с низким IQ! — написал американский лидер в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, влиятельный демократ Джозеф Байден случайно проговорился о своих намерениях баллотироваться в президенты США. Политик поспешил исправиться, однако зрителей было не остановить — они разразились овацией.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×