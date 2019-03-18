Путин пошутил про нехватку денег у евреев

Читайте также

Путин пошутил про нехватку денег у евреев

0
Глава государства с улыбкой отреагировал на новость, что открытие синагоги в Севастополе задерживается из-за "финансовых проблем".

Президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев на строительство синагоги в Крыму. Ироничная реплика прозвучала в ответ на заявление главного раввина Крыма Бенджамина Вольфа по поводу задержки открытия "из-за финансовых проблем".

– У евреев проблемы с финансами? Только в Крыму это возможно, — с улыбкой отреагировал президент.

Зал встретил шутку Путина громким смехом. А Бенджамин Вольф, нисколько не обидевшись, пригласил российского лидера на церемонию открытия.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×