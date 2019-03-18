Путин пообещал "не забирать" у Крыма Аксёнова

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Путин пообещал "не забирать" у Крыма Аксёнова

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Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото: © Facebook/Сергей Аксенов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Крымского полуострова пообещал "не забирать" у них Сергея Аксёнова. Он дал слово в ответ на просьбу одного из участников мероприятия "ради бога не забирать у республики Сергея Валерьевича".

Ради бога не будем забирать, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Крымская весна — это новая веха в истории России, которая показала всему миру, что наша страна способна себя защищать и любить.

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