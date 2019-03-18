МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной протест, направив ноту внешнедипломатическому ведомству России из-за поездки лидера РФ Владимира Путина в Крым.
— В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста, — говорится в сообщении украинского министерства.
Там говорят, что это якобы грубое нарушение "суверенитета и территориальной целостности Украины".
Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей Крыма. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.
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