Путин рассказал, что лично для него значит воссоединение Крыма с Россией

Ранее президент заявил, что крымская весна показала миру, что страна умеет себя защищать.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Крымского полуострова ответил на вопрос, что лично для него значит воссоединение Крыма с Россией.

— Для меня лично это, конечно, принятие соответствующих решений. Но я, знаете, хочу вам тайну открыть — за годы работы мне неоднократно приходилось думать над тем, какое решение принять в той или иной сфере, — сказал глава государства.

По его словам, когда выбор делаешь без оглядки на возможные негативные последствия лично для себя и каких-то людей, которые рядом, а "именно в пользу общенациональных долгосрочных интересов, как правило, такая точка зрения побеждает".

Российский лидер признался, что во время принятия решений в 2014 году "произошло то же самое ".

Ранее президент заявил, что для него Крымская весна — это новая веха в истории России, которая показала всему миру, что наша страна способна себя защищать и любить.