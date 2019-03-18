Путин: С руководством сегодняшней Украины вряд ли можно сварить кашу

Российский лидер признался, что политика официального Киева порой вызывает "оторопь и недоумение".

Русский и украинский народы никогда не ссорились, и сейчас они тоже не конфликтуют. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма.

— У нас недопонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться позитивного результата для развития наших отношений, — считает российский лидер.

Путин добавил, что, как только здравый смыл в Киеве восторжествует, российская сторона будет готова развивать всесторонние государственные связи, чего в сегодняшних условиях, к сожалению, добиться нельзя.

— То, что они творят, порой вызывает оторопь и недоумение, и хочется спросить у них по-украински: "Ти з глузду з'їхав, чи що?" (Ты с ума сошёл или что?) — произнёс президент России на украинском языке.