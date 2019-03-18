Учёный из Крыма предложил США вернуть России её бывшую колонию в Калифорнии

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Учёный из Крыма предложил США вернуть России её бывшую колонию в Калифорнии

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Бывшее русское поселение Росс в Калифорнии. Фото: flickr/Jirka Matousek

Так крымчанин прокомментировал сегодняшний призыв НАТО отдать полуостров Украине.

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета кандидат политических наук Иван Чихарев в ответ на предложение НАТО "вернуть Крым" Украине напомнил о Форт-Россе — бывшей колонии России в Калифорнии.

В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии, — приводит его слова РИА "Новости".

Крымчанин подчеркнул, что Североатлантический альянс не та организация, которая может беспокоиться по поводу усиления чьего-то военного присутствия.

Именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества, — добавил он.

Напомним, в НАТО сегодня выразили обеспокоенность тем, что РФ наращивает свою военную мощь в Черноморском регионе, и призвали вернуть Крым Украине.

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