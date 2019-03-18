Учёный из Крыма предложил США вернуть России её бывшую колонию в Калифорнии

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета кандидат политических наук Иван Чихарев в ответ на предложение НАТО "вернуть Крым" Украине напомнил о Форт-Россе — бывшей колонии России в Калифорнии.
— В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии, — приводит его слова РИА "Новости".
Крымчанин подчеркнул, что Североатлантический альянс не та организация, которая может беспокоиться по поводу усиления чьего-то военного присутствия.
— Именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества, — добавил он.
Напомним, в НАТО сегодня выразили обеспокоенность тем, что РФ наращивает свою военную мощь в Черноморском регионе, и призвали вернуть Крым Украине.
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