Учёный из Крыма предложил США вернуть России её бывшую колонию в Калифорнии

Так крымчанин прокомментировал сегодняшний призыв НАТО отдать полуостров Украине.

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета кандидат политических наук Иван Чихарев в ответ на предложение НАТО "вернуть Крым" Украине напомнил о Форт-Россе — бывшей колонии России в Калифорнии.

— В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии, — приводит его слова РИА "Новости".

Крымчанин подчеркнул, что Североатлантический альянс не та организация, которая может беспокоиться по поводу усиления чьего-то военного присутствия.

— Именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества, — добавил он.

Напомним, в НАТО сегодня выразили обеспокоенность тем, что РФ наращивает свою военную мощь в Черноморском регионе, и призвали вернуть Крым Украине.