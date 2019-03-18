Путин уверен "на 100%", что украинцы не чувствуют себя ущемлёнными в России

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей уверенности, что украинцы не чувствуют себя ущемлёнными в нашей стране. Глава государства напомнил, что граждане Незалежной — это третья по численности этническая группа в России.

— Я уверен на 100% — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемлённость, ни в чём абсолютно. В том числе и в Крыму, — сказал Путин на встрече с представителями общественности в Крыму.

Однако лидер страны добавил, что вот с руководством Украины нельзя "сварить кашу". Путин пояснил, что Москва будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует.