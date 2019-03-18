Макаревич призвал фанатов не искать оскорблений там, где их нет

Музыкант также попросил своих поклонников не читать "комментарии всяких идиотов".

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал свой упрёк в адрес поклонников из-за поддержки ими воссоединения Крыма с Россией. В беседе с kp.ru музыкант попросил фанатов не искать оскорблений там, где их нет.

Макаревич объяснил свои слова, сказав, что когда с каким-то человеком совпадают взгляды на картину или музыку, хочется думать, что во всём остальном они тоже совпадают. По словам исполнителя, в жизни так бывает далеко не всегда.

— Все люди взрослые, и каждый имеет своё мнение и, если угодно, свои заблуждения. Вот только и всего, — заявил музыкант.

Как ранее писал Лайф, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич упрекнул своих поклонников за слова "Крым наш". В Крыму музыканта призвали "не впадать в глубокий политический маразм", а бывшие участники группы отказались обсуждать слова Макаревича.