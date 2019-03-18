Путин обратился к Киеву на мове: З глузду з'їхав, чи шо?

Президент России на встрече с крымчанами перешёл на украинский язык, отвечая на вопрос о действующей киевской власти.

Президент Владимир Путин на встрече с жителями Крыма заговорил на мове. Он заявил, что русские и украинцы никогда не ссорились, а вот нынешнее руководство Украины напрашивается на вопрос, а не сошло ли оно с ума.

— У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: "З глузду з'їхав, чи шо?" (С ума сошёл)? — сказал глава государства.

По его словам, когда здравый смысл восторжествует, страны на уровне руководства начнут вновь выстраивать отношения. А это произойдёт, как считает президент, не раньше окончания выборов.

Ранее Путин рассказал о своей 100% уверенности, что украинцы не чувствуют себя ущемлёнными в нашей стране.