Путин заявил о недопустимости наплевательского отношения к туристам в Крыму

Российский лидер отметил важность развития инфраструктуры и качества обслуживания.

Президент России Владимир Путин считает недопустимым наплевательское отношение к туристам на полуострове Крым.

Глава государства привёл слова директора пансионата о туристах, которые "принимают по стакану. Им наплевать" на условия, предоставляемые в отелях, потому что "они ничего не видят".

— Знаете, у нас в России очень много проблем в целом, и такого отношения к этому сектору и людям просто уже давно в помине нет. Наверное, встречаются отдельные случаи, но здесь это, к сожалению, было сплошь и рядом, — заявил Путин в ходе встречи с общественностью полуострова.

Президент отметил, что ещё несколько лет назад в некоторых так называемых отелях проваливались полы, так как всё прогнило. Путин подчеркнул, что ситуация меняется: в 2018 году полуостров посетили почти семь миллионов туристов, а в аэропорту Симферополя за неполные два года возвели новый терминал.

Владимир Путин также рассказал, что лично для него значит воссоединение Крыма с РФ, и заявил о намерении Москвы сделать всё, чтобы восстановить отношения с Евросоюзом.