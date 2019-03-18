США могут поставить Украине системы противовоздушной и береговой обороны

В Госдепе заявили о готовности Вашингтона предоставить всё, что "обоснованно и необходимо".

Пентагон рассматривает возможность поставки Украине системы противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительной партии переносных противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

— Украина выразила желание заполучить ещё [Javelin]. Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны, — сказал на брифинге сотрудник внешнеполитического ведомства.

Волкер заявил о готовности США поставлять на Украину всё, что "обоснованно и необходимо ей, чтобы обладать современным потенциалом и защищать себя".

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведёт к эскалации конфликта в Донбассе. О возможных негативных последствиях поставок заявляло также большинство европейских политиков.