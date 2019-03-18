США могут поставить Украине системы противовоздушной и береговой обороны

Пентагон рассматривает возможность поставки Украине системы противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительной партии переносных противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
— Украина выразила желание заполучить ещё [Javelin]. Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны, — сказал на брифинге сотрудник внешнеполитического ведомства.
Волкер заявил о готовности США поставлять на Украину всё, что "обоснованно и необходимо ей, чтобы обладать современным потенциалом и защищать себя".
Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от поставки вооружений Киеву, так как этот шаг лишь приведёт к эскалации конфликта в Донбассе. О возможных негативных последствиях поставок заявляло также большинство европейских политиков.
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