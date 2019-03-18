Путин пообещал разобраться, почему офицеров ВМФ заставляют сдавать кортики

Российский лидер напомнил, что формально отслуживший не менее 20 лет человек имеет право оставить себе знак воинской доблести.

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с запретом уходящим с военной службы офицерам ВМФ оставлять себе кортики.

Российский лидер отреагировал на жалобу одного из участников встречи в Крыму. Он рассказал о создании чиновниками препятствий для реализации права офицеров оставить себе кортики после ухода из Вооружённых сил. Чтобы оставить кортик, офицеру необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и разрешение Росгвардии.

— Мы с этим разберёмся, — сказал Путин. — Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооружённых сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести.

Напомним, в декабре 2015 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть кортики военным морякам. Кортик был исключён из предметов парадной формы одежды российских военных моряков при министре обороны Анатолии Сердюкове.

В марте 2017 года Путин подписал закон о пожизненном ношении кортиков отставными офицерами ВМФ России.