Путин пообещал разобраться, почему офицеров ВМФ заставляют сдавать кортики

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с запретом уходящим с военной службы офицерам ВМФ оставлять себе кортики.
Российский лидер отреагировал на жалобу одного из участников встречи в Крыму. Он рассказал о создании чиновниками препятствий для реализации права офицеров оставить себе кортики после ухода из Вооружённых сил. Чтобы оставить кортик, офицеру необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и разрешение Росгвардии.
— Мы с этим разберёмся, — сказал Путин. — Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооружённых сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести.
Напомним, в декабре 2015 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть кортики военным морякам. Кортик был исключён из предметов парадной формы одежды российских военных моряков при министре обороны Анатолии Сердюкове.
В марте 2017 года Путин подписал закон о пожизненном ношении кортиков отставными офицерами ВМФ России.
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