Адвокат Кокорина пожаловался, что апелляция на срок ареста футболиста "зависла"

Юрист говорит, что законом не установлены сроки передачи документов из одной инстанции в другую — и это ограничивает доступ к правосудию.

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов сказал, что до Тверского районного суда столицы уже три недели не может дойти апелляция о пересмотре срока ареста футболиста. Слова юриста приводит телеканал "360".

— Через пять дней мы обратились в Мосгорсуд, но нам сказали, что тут копии не выдают, ждите в Тверском суде. Тверской суд мы уже замучили. Сегодня начали звонить туда с утра. Они ещё раз проверили корреспонденцию и сказали, что из Мосгорсуда ничего не поступало, — высказался Ромашов.

Юрист добавил, что подобная волокита существенно ограничивает доступ к правосудию. Сроки законом в этом случае не установлены.

Ранее Лайф рассказывал, что суд в очередной раз продлил арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля. Однако ещё в феврале адвокаты подали апелляцию. О том, что "дело Кокорина и Мамаева" затянулось, говорил и полузащитник российской сборной Александр Головин. Фёдор Смолов заявляет, что, если бы он был с Кокориным и Мамаевым в день их хулиганских выходок, этого бы не случилось.