Двух павлинов-нелегалов с Украины не пустили в Россию

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область мужчину, который вёз двух павлинов в багажнике машины. У жителя Украины не было нужных документов на птиц, сообщает News.ru.

В ведомстве также рассказали о случае, когда житель Белгородской области пытался пересечь границу Украины с мёртвой лисой в багажнике. Он объяснил это тем, что просто забыл вытащить из автомобиля животное, которое он убил на охоте.

Ранее Лайф писал о случае, когда сотрудник Россельхознадзора зачитывал "приговор" санкционному сыру.