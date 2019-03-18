Двух павлинов-нелегалов с Украины не пустили в Россию

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Двух павлинов-нелегалов с Украины не пустили в Россию

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Фото: flickr/Pete H

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область мужчину, который вёз двух павлинов в багажнике машины. У жителя Украины не было нужных документов на птиц, сообщает News.ru.

В ведомстве также рассказали о случае, когда житель Белгородской области пытался пересечь границу Украины с мёртвой лисой в багажнике. Он объяснил это тем, что просто забыл вытащить из автомобиля животное, которое он убил на охоте.

Ранее Лайф писал о случае, когда сотрудник Россельхознадзора зачитывал "приговор" санкционному сыру.

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