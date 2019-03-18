СК возбудил уголовное дело после смерти мальчика-маугли в Москве

При визуальном осмотре тела ребёнка признаков насильственной смерти найдено не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как в квартире на юго-востоке российской столицы скончался ребёнок-инвалид. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

— Со слов матери, ребёнок получал специализированное лечение и наблюдался у врачей. Также на иждивении женщины находится её мать, имеющая проблемы со здоровьем, — сказано в сообщении ведомства.

Мама мальчика вызвала бригаду скорой помощи сыну утром 12 марта из-за "ухудшения состояния его здоровья". Врачи констатировали смерть ребёнка.

В рамках расследования дела следователи допросят родителей и родственников мальчика, медработников и сотрудников органов опеки и попечительства, а также оценят полноту лечения ребёнка.

Напомним, тело семилетнего ребёнка было найдено в заваленной мусором квартире. Соседка рассказала, что хлам из неё вывозили в нескольких грузовиках.

По словам жильцов подъезда, мальчика они не видели — его почти никогда никуда не водили.