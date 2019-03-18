Задержан предполагаемый террорист из голландского Утрехта

Жертвами стрельбы стали три человека, ещё пять получили ранения. О состоянии пострадавших не сообщается.

Подозреваемый в стрельбе в голландском Утрехте задержан. Об этом на пресс-конференции сообщил шеф полиции города.

Ранее полиция Утрехта заявляла, что разыскивает 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса.

По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе хорошо знаком правоохранителям — он пытался убить человека, совершал кражу и попытку изнасилования, угрожал женщинам, однако полицейские, несмотря на это, отпускали его.

Газета Daily Sabah сообщала, что из-за семейной ссоры мужчина открыл стрельбу по родственнику, а после стал стрелять в тех, кто вмешался в конфликт, решив помочь.

Как ранее писал Лайф, стрельба произошла в одном из трамваев Утрехта. Полиция отрабатывала разные версии произошедшего, в том числе террористическую.