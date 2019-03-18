Задержан предполагаемый террорист из голландского Утрехта

Подозреваемый в стрельбе в голландском Утрехте задержан. Об этом на пресс-конференции сообщил шеф полиции города.
Ранее полиция Утрехта заявляла, что разыскивает 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса.
По данным местных СМИ, подозреваемый в стрельбе хорошо знаком правоохранителям — он пытался убить человека, совершал кражу и попытку изнасилования, угрожал женщинам, однако полицейские, несмотря на это, отпускали его.
Газета Daily Sabah сообщала, что из-за семейной ссоры мужчина открыл стрельбу по родственнику, а после стал стрелять в тех, кто вмешался в конфликт, решив помочь.
Как ранее писал Лайф, стрельба произошла в одном из трамваев Утрехта. Полиция отрабатывала разные версии произошедшего, в том числе террористическую.
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