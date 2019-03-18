Продюсер "Последнего героя" прокомментировал слухи о мистической цепи смертей

На данный момент ушли из жизни несколько очень известных участников телепроекта.

Продюсер пяти сезонов "Последнего героя" Александр Любимов в интервью РИА "Новости" прокомментировал замечания о мистической череде смертей участников телепроекта.

Ранее журналисты обратили внимание, что Юлия Началова стала очередным звеном в этой цепи. До этого при различных обстоятельствах прервались жизни автора проекта Сергея Супонева, ведущего первого сезона Сергея Бодрова, участников шоу Сергея Сакина и Яны Волковой, а также певицы Жанны Фриске, музыканта Криса Кельми, актрисы Веры Глаголевой и рэпера Кирилла Толмацкого.

Медиаменеджер посоветовал всем, кто верит этой версии, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова, которой участвовал в реалити-шоу дважды.

— Моей основной заботой [на съёмках проекта] был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример <...> как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе, Господи, всё в порядке — и сейчас, и тогда, — рассказал Любимов.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.