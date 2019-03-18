Путин сравнил крымчан с красноармейцами в начале Великой Отечественной войны

Российский лидер также добавил, что события пятилетней давности привели к невероятному подъёму патриотизма по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к жителям Крымского полуострова сегодня заявил, что видит в их поведении героизм красноармейцев в месяцы начала Великой Отечественной войны. Слова главы государства приводит ТАСС.

— Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной Армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамёна своих частей, — высказался президент России.

Путин отметил, что и жители полуострова, находясь вне России, многие годы "сохраняли в своём сердце и пронесли через эти годы любовь" к ней.

На встрече с жителями Крыма президент сегодня также высказал идею, что Крымская весна — это новая веха в истории страны, которая показала, что Россия умеет себя любить и защищать свои интересы.