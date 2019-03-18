В Дагестане от работы отстранили врача скорой, отказавшегося помочь ребёнку

Врача из Дербента, который отказался помочь ребёнку и оскорбил его маму, отстранили от работы до выяснения обстоятельств случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.
По результатам проводимого ведомством служебного расследования будут приняты соответствующие меры.
Как ранее сообщал Лайф, в Дербенте врач скорой оскорбил женщину, требовавшую оказать помощь её ребёнку. Видео, которое она записала, было опубликовано в Сети. Действия врача вызвали у пользователей бурю негодования.
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