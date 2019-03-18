В СК объяснили появление Бастрыкина с лупой перед ноутбуком

В ведомстве заявили, что увеличение изображения на экране не может дать такого же эффекта, как оптическое увеличение при помощи лупы.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который появился на фотографиях с лупой перед экраном ноутбука, изучал видео с камер наблюдения. Так фотографию, которая сегодня успела стать мемом, прокомментировали в ведомстве изданию News.ru.

— В некоторых случаях использование программных средств отработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не даёт такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы. Увеличенные пиксели могут значительно исказить восприятие информации, — цитирует издание ответ СКР.

13 марта Александр Бастрыкин провёл личный приём граждан в Москве, там и была сделана фотография. На экране ноутбука демонстрировалось видео с камер наблюдения плохого качества, которое уже подверглось обработке. К главе СКР обратился мужчина, отец которого погиб при странных обстоятельствах. Он упал в воду с мостков и утонул, хотя был абсолютно трезв. Сын не верит в несчастный случай.

— Председатель СК России на проводимых приёмах граждан всегда внимательно относится к деталям, которые могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу, — отметили в СКР.