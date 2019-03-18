Бекхэм признался, что пользовался телефоном за рулём

Футболисту грозит денежный штраф и начисление шести штрафных баллов из 12 возможных.

Экс-футболист Дэвид Бекхэм признал себя виновным в использовании мобильного телефона за рулём автомобиля 21 ноября прошлого года, сообщает газета Daily Mail.

В тот день Бекхэм ехал по центру Лондона на автомобиле Bentley Bentayga и одновременно разговаривал по мобильному. Нарушение футболиста заметил один из общественников.

Если футболиста признают виновным, ему придётся выплатить штраф и получить 6 из 12 возможных штрафных баллов.

Ранее Бекхэму уже предъявлялись обвинения в нарушении правил дорожного движения: в августе 2018 года его поймали на превышении скорости, однако суд освободил его от ответственности.