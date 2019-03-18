В Грузии депутаты подрались на заседании парламента — видео

Словесный конфликт произошёл между представителями правящей и оппозиционной партий.

В Грузии обсуждение проекта поправок в закон "Об общих судах" переросло в драку депутатов Ираклия Берая и Отара Кахидзе. Об этом сообщает Sputnik.

Депутаты стали спорить прямо во время комитетского слушания и не обращали внимания на выступление председателя юридического комитета Анри Оханашвили, который представлял поправки.

В ходе спора Кахидзе вскочил и кинул в Берая бумаги, после чего произошла драка. Разнять мужчин удалось другим членам комитета и приставам. О чём спорили депутаты, не уточняется.

Отметим, что драки депутатов нередко происходят на Украине — в прямом эфире ТВ во время обсуждения военного положения или же в Раде после голосования о переименовании УПЦ.