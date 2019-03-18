Подросток в Дагестане призвал лишить его мать родительских прав

Молодой человек пожаловался, что женщина пьёт и избивает и его, и сестру с братом.

Десятиклассник из дагестанского города Избербаш попросил лишить его мать родительских прав, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, свой отчаянный призыв 16-летний юноша опубликовал в соцсети. Подросток написал, что мать пьёт, проводит время в сомнительных компаниях и постоянно бьёт мальчика, его 12-летнюю сестру и 14-летнего брата.

Следователи начали проверку, после которой примут решение о дальнейших действиях в отношении женщины.