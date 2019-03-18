В МИД России ответили на призыв НАТО отдать Крым Украине

МИД России призвал Запад перестать "заниматься политиканством" и прислушаться к голосу крымчан. Так в ведомстве ответили на заявления ЕС и НАТО по случаю пятой годовщины воссоединения РФ и Крыма.

— Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран, — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве увидели сходство в заявлениях ЕС и НАТО по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией и сделали вывод, что "в есовском и натовском Брюсселе, похоже, предпочитают не верить своим глазам".

Ранее Лайф сообщал, что в НАТО призвали Россию отдать Крым Украине. В альянсе обеспокоены наращиванием Россией военной мощи на полуострове и в Чёрном море. В ответ сенатор Владимир Джабаров призвал НАТО вернуть Сербии Косово.