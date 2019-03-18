Новость о смерти Юлии Началовой держали в тайне несколько часов

Как выяснилось, близкие не хотели, чтобы горе застигло дочь певицы в аэропорту — в момент трагедии она ждала вылета в Москву из Лондона.

О том, что Юлии Началовой не стало, россияне узнали лишь спустя несколько часов. Как рассказала представитель певицы Анна Исаева, новость держали в тайне, чтобы дождаться возвращения её 11-летней дочери, Веры, из Лондона.

— Поскольку гаджеты есть у всех и новость моментально бы разлетелась, мы решили сознательно задержать сообщение на несколько часов, просто чтобы Вера могла спокойно сесть в самолёт и долететь до Москвы, — поделилась Исаева в интервью "Московскому комсомольцу".

Девочка ездила с одноклассниками на экскурсию в столицу Великобритании. Экс-супруг Началовой, футболист Евгений Алдонин, встретил дочь в аэропорту и сообщил, что произошло в их жизни.

— Она прилетела весёлая, полная впечатлений. Мы сели в машину, и только тогда я ей сказал: "Верочка, я должен сообщить тебе очень грустную весть, нашей мамы с нами больше нет". Вера даже не сразу поняла, что я имею в виду, — рассказал Евгений.

Как пояснил друг семьи Началовой певец Александр Панайотов, артистка сохранила хорошие отношения с бывшим мужем и старалась, чтобы их ребёнок общался с обоими родителями. Музыкант заверил, что Вера будет окружена заботой и отца, и бабушек с дедушками.