Глава Warner Bros. уволился из-за обещания помочь актрисе в обмен на секс

Ранее сообщалось, что у Кевина Цудзихары была сексуальная связь с 21-летней Шарлоттой Кирк.

Генеральный директор Warner Bros. Кевин Цудзихара ушёл в отставку. Это произошло после того, как 54-летнего мужчину обвинили в неподобающих сексуальных связях. Об этом сообщает АР.

В официальном заявлении WB можно найти благодарность менеджеру — он 25 лет работал на компанию. Также в заявлении подчёркнуто, что Цудзихара признал свою вину — его поведение может помешать WB двигаться вперёд.

Напомним, в начале марта стало известно, что в 2013 году у Цудзихары была сексуальная связь с актрисой Шарлоттой Кирк (21 год). Из опубликованной переписки стало известно, что менеджер обещал помочь карьере Кирк в обмен на секс. Сама актриса заявила, что Цудзихара ей ничего не обещал — у девушки не было претензий к гендиректору WB. Сама Кирк успела сняться в двух эпизодических ролях фильмов студии — "В активном поиске" и "8 подруг Оушена".