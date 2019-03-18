МИД назвал возмутительными санкции ЕС за инцидент в Керченском проливе

15 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. В список были включены восемь россиян из-за ноябрьских событий.

МИД РФ назвал возмутительным введение Евросоюзом санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Как считают в ведомстве, это лишь попытка набрать политические очки.

— На днях Евросоюзом принято возмутительное решение о внесении в нелегитимные санкционные списки ряда российских граждан, в том числе наших пограничников, участвовавших в пресечении провокационной вылазки украинских силовиков, — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве считают, что солидаризация ЕС и НАТО с украинской версией событий только подогревает милитаристские настроения в Киеве и способствует продолжению конфронтации.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.

15 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. В список были включены восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В МИД РФ тогда прокомментировали, что Россия не оставит без ответа эти ограничительные меры.