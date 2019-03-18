Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Выбрать шоумена главой государства готовы 34% избирателей — это больше, чем у Порошенко и Тимошенко, вместе взятых.

Владимир Зеленский — самый популярный кандидат в президенты Украины, сообщает общественная организация "Передовые правовые инициативы". Она провела опрос, которой показал, что за шоумена готовы проголосовать 34% жителей страны.

Для сравнения — нынешнего главу государства Петра Порошенко поддержали 14,22% избирателей, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко — 12,9%, основателя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко — 11,1%.

Зеленский возглавил рейтинг почти во всех регионах страны. По мнению экспертов, у него все шансы пройти во второй тур предстоящих выборов.

Примечательно, что в этом случае вне зависимости от того, кто станет его главным соперником, более 70% украинцев заявили, что выбрали бы Зеленского.