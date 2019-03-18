Опубликован первый постер нового фильма Квентина Тарантино

Главные роли в будущей кинокартине будут исполнять Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

В Сети появился первый постер фильма "Однажды в Голливуде". Это новая лента Квентина Тарантино. Фото с постером опубликовал в "Твиттере" Леонардо Ди Каприо.

Главные роли сыграют Ди Каприо и Брэд Питт. Собственно, они и изображены на постере. Лео сыграет актёра Рика Далтона, а Питт — его каскадёра Клиффа Бута. В фильме также сыграет Марго Робби. Она исполнит роль Шэрон Тейт.

Лента расскажет о событиях 1969 года, когда в США обсуждали зверские убийства банды маньяка Чарльза Мэнсона. Премьера в России — 8 августа 2019 года.