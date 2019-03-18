Французский министр назвала Брекситом своего неопределившегося кота

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо рассказала о своём нерешительном коте, который будил её по утрам, чтобы она открыла ему дверь, а потом не знал, стоит ли туда идти. Поэтому политик решила назвать питомца Брекситом — в честь выхода Великобритании из ЕС, увидев схожесть в ситуациях.

— Как только я открываю ему дверь, он застывает в нерешительности посередине и недовольно глядит на меня, когда я выставляю его за дверь, — приводит слова министра газета Le Journal du Dimanche.

Ранее Лайф сообщал, что во время голосования о переносе Брексита британский парламент поддержал отсрочку. В ответ на это сторонники выхода страны из Евросоюза организовали марш на столицу в знак поддержки.