Бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Ленобласти

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США 18 марта приблизился к границам Ленинградской области. Об этом сообщает ресурс Plane Radar.
18:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 марта 2019 г.
Направился в сторону Питера🇷🇺. pic.twitter.com/2wox6guwnf
Отмечается, что самолёт вылетел с британской авиабазы Фэрфорд и направился сначала к границе Калининградской области, а затем — в сторону Санкт-Петербурга. Бомбардировщик приблизился к Северной столице на 191 километр, при этом он находился в воздушном пространстве Эстонии.
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