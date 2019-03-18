Бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Ленобласти

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Бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Ленобласти

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Фото: © flickr/Ronnie Macdonald

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США 18 марта приблизился к границам Ленинградской области. Об этом сообщает ресурс Plane Radar.

Отмечается, что самолёт вылетел с британской авиабазы Фэрфорд и направился сначала к границе Калининградской области, а затем — в сторону Санкт-Петербурга. Бомбардировщик приблизился к Северной столице на 191 километр, при этом он находился в воздушном пространстве Эстонии.

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