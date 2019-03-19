Более 800 тысяч человек посетили фестиваль "Крымская весна" в Москве

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Более 800 тысяч человек посетили фестиваль "Крымская весна" в Москве

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Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздновали на 13 площадках столицы.

В Москве завершился фестиваль "Крымская весна", посвящённый 5-летию воссоединения Крыма с Россией. На празднике собрались 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено, — говорится в сообщении.

Фестиваль проходил с 16 марта на 13 площадках города. Как писал Лайф, в честь праздника в парке Горького устроили автогонки, в парке "Зарядье" открыли выставку, посвящённую "Артеку", экспозицию с редкими полотнами Айвазовского, а также провели литературные чтения.

Кроме того, в "Зарядье" выступили участники Koktebel Jazz Party.

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