Вынесен приговор курской воспитательнице, заклеившей ребёнку рот скотчем

Воспитательница из детского сада в посёлке Коренево Курской области, обвиняемая в жестоком обращении с детьми, была приговорена судом к полутора годам исправительных работ по трём эпизодам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ Курской области.

— Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%, а также два года запрета заниматься преподавательской деятельностью, — говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что с ноября 2016 года по февраль 2017-го воспитатель три раза применяла к детям силу. В первый раз она толкнула четырёхлетнего мальчика, и он упал под стол, позже его же она ударила рукой по лицу. Также она заклеила трёхлетнему ребёнку рот скотчем, при этом "демонстрируя своё физическое превосходство и унижая достоинство", отмечается в сообщении ведомства.

Это уже вторая история про скотч и работников сферы образования в данном месяце. Так, 5 марта в Кургане уволили воспитательницу детсада, которая заклеила рот ребёнку, чтобы он не плакал.