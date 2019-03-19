Волкер объяснил, почему расширение НАТО выгодно для России

Спецпредставитель Госдепа привёл в пример страны Прибалтики. Он считает, что теперь это "прекрасные соседи" для Москвы.

Россия получит преимущества после вступления Украины в НАТО, заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер на видеобрифинге. Он выразил надежду, что негативной реакции на это событие из Москвы не будет.

Волкер считает, что расширение Североатлантического альянса за счёт присоединения к нему стран бывшего СССР оказалось полезным для России. В качестве примера он упомянул прибалтийские государства.

— Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идёт торговля, экономическое развитие. Я хотел бы надеяться, что соседство с такими успешными странами позволит России также стать успешнее, — отметил представитель Госдепа.

В то же время он признал, что не может предсказать, когда частью альянса станет Украина. Он отметил, что это зависит и от НАТО, и от самого Киева, поскольку страна должна соответствовать определённым критериям.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Пётр Порошенко назвал два главных препятствия на пути страны к членству в НАТО — по его мнению, это Россия и бедность украинцев.

В феврале в стране вступил в силу закон, закрепивший в конституции курс Киева в ЕС и НАТО.