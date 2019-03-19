На дне Нила нашли 2500-летний корабль, о котором рассказывал Геродот

Российский египтолог Александр Белов доказал, что найденное египетскими археологами судно, примерный возраст которого оценивается в 2500 лет, и есть легендарный барис, который описывал в своих сочинениях Геродот. Монография россиянина была издана Оксфордским университетом.

В своей работе античный историк посвятил описанию конструкции корабля 23 строки. Для создания таких судов строители вырезали доски длиной "два локтя" (≈100 см) и складывали их наподобие кирпичей. Они крепились на медные шипы-гвозди, внутренние швы законопачивали папирусом, после чего всё скрепляли длинными "рёбрами" длиной около двух метров. Конструкция называлась барис.

Мачта, как правило, вырезалась из акации, паруса были из папируса. Любопытно, что управлялся корабль при помощи руля, отверстие для которого было проделано прямо в киле по центру судна. Как отмечал сам античный историк, такие корабли чаще всего использовались для перевозки грузов, в частности, с каменоломен, поэтому палуба как таковая на них отсутствовала. Длина судна составляла примерно 28 метров.

Сам факт существования кораблей такой конструкции долгое время был предметом споров экспертов, ведь ни одна попытка воссоздать его не увенчалась успехом из-за особенностей конструкции и недостатка сведений. Данная находка сохранилась почти на 70% и даёт археологам не только знания, но и подтверждение того, что Геродот описывал увиденное достаточно точно.