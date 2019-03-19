На дне Нила нашли 2500-летний корабль, о котором рассказывал Геродот

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На дне Нила нашли 2500-летний корабль, о котором рассказывал Геродот

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 Фото: © sciencealert.com

Российский египтолог Александр Белов доказал, что найденное египетскими археологами судно, примерный возраст которого оценивается в 2500 лет, и есть легендарный барис, который описывал в своих сочинениях Геродот. Монография россиянина была издана Оксфордским университетом.

<p>Фото: © sciencealert.com</p>

В своей работе античный историк посвятил описанию конструкции корабля 23 строки. Для создания таких судов строители вырезали доски длиной "два локтя" (≈100 см) и складывали их наподобие кирпичей. Они крепились на медные шипы-гвозди, внутренние швы законопачивали папирусом, после чего всё скрепляли длинными "рёбрами" длиной около двух метров. Конструкция называлась барис.

<p>Фото: © sciencealert.com</p>

Мачта, как правило, вырезалась из акации, паруса были из папируса. Любопытно, что управлялся корабль при помощи руля, отверстие для которого было проделано прямо в киле по центру судна. Как отмечал сам античный историк, такие корабли чаще всего использовались для перевозки грузов, в частности, с каменоломен, поэтому палуба как таковая на них отсутствовала. Длина судна составляла примерно 28 метров.

<p>Фото: © sciencealert.com</p>

Сам факт существования кораблей такой конструкции долгое время был предметом споров экспертов, ведь ни одна попытка воссоздать его не увенчалась успехом из-за особенностей конструкции и недостатка сведений. Данная находка сохранилась почти на 70% и даёт археологам не только знания, но и подтверждение того, что Геродот описывал увиденное достаточно точно.

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