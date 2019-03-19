В Совфеде назвали ошибочной информацию об эскадрилье Ту-22М3 в Крыму

Информация о развёртывании в Крыму оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

При этом там подчеркнули, что Крым усиливает свой военный потенциал с момента воссоединения с Россией.

— В Крыму развёрнуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надёжно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащённый суперсовременным оружием, — говорится в сообщении.

Ранее в Совфеде сообщили, что на авиабазе Гвардейское в Крыму были размещены дальние бомбардировщики ТУ-22М3. Отмечалось, что стратегическая авиация на полуострове стала ответным шагом на размещение американской системы ПРО в Румынии.