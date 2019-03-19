Более 100 тысяч крымчан отпраздновали годовщину воссоединения с РФ

Более 100 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Крыму по случаю пятой годовщины воссоединения с Россией.

— В Симферополе на праздничный концерт пришли 30 тысяч человек, в остальной Республике Крым — 72 тысячи человек, — цитирует ТАСС сообщение Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Напомним, Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% жителей Крыма. По данным ВЦИОМ, сейчас к этому событию положительно относится почти 90% россиян.

18 марта по всему полуострову прошло празднование пятой годовщины воссоединения с РФ — народные гулянья, митинги, концерты, выставки. Полуостров в этот день посетил президент Владимир Путин. Он пообщался с жителями полуострова и отметил, что Крымская весна — это новая веха в истории страны. Глава государства также поздравил крымчан со сцены на центральной площади Симферополя.