Впервые в мире хирург провёл операцию на мозге через Интернет

Чудо высокоскоростных 5G-сетей добралось до медицины, и 16 марта в китайском городе Санья хирург впервые в мире установил чип в мозг пациента, находясь за три тысячи километров от него. Об этом сообщает портал CGTN.

Операцию проводил Доктор Линг Жипей из главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая на Хайнане. Он подключился к установленным в операционной палате экранам и вживил в мозг больного чип глубокой стимуляции, который необходим для определения состояния человека, имеющего болезнь Паркинсона.

Примечательно, что для связи использовался мобильный Интернет, работающий по 5G-технологии, благодаря чему отсутствовали провалы в передаче видеосигнала, что могло привести к фатальным последствиям. После операции пациент пришёл в себя и сообщил доктору о своём хорошем самочувствии.