Бывший муж Началовой: Мы думали, что ситуация находится под контролем врачей

Бывший супруг Юлии Началовой экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что некоторое время её родные считали, что ситуация с артисткой находится под контролем врачей.

— Я узнал о госпитализации, когда был в командировке в другом городе. Родители мне говорили, что всё под контролем, никто даже не волновался особо. Я просто попросил держать меня в курсе каждый день, — рассказал он в интервью программе "Пусть говорят".

После этого, продолжает Алдонин, по дрожащему голосу мамы Юлии он понял, что ситуация осложнилась, и узнал, что певица была введена в искусственную кому. Позже именно тёща сообщит ему о смерти бывшей жены, от которой у Алдонина есть дочь.

Девочка в момент смерти матери находилась в аэропорту Лондона в ожидании вылета домой. Родственники несколько часов держали в тайне смерть Началовой, чтобы её дочь не узнала об этом из Интернета перед рейсом.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.